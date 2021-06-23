Üye Girişi
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika

Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama

23.06.2021 13:18
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama, System.String[]

Özbekistan'da düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon olan İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcusu Altuğ Demir, dönüşte Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda coşku ile karşılandı.

Özbekistan'da düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon olan İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcusu Altuğ Demir, dönüşte Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda coşku ile karşılandı.

İlkadım Belediye sporcusu Altuğ Demir, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'na Antrenör Özgür Arlı ile hazırlanarak katıldı. Demir, 71 kilogram büyükler full contact kategorisinde finalde, Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon oldu.

14 - 21 Haziran arasında düzenlenen turnuvada başarılı bir performans ortaya koyarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiren sporcu Altuğ Demir, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, kulüp yöneticileri, antrenörleri, yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. "Hoş geldin Şampiyon" yazılı pankartı görerek duygulanan Altuğ Demir sevincini ailesi ve sevenleri ile paylaştı.

"Kulübümüz başarısını bir kez daha tescilledi"

Yaşanan başarının Samsun için tarifsiz bir mutluluk yaşattığını ifade eden İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "İlkadım Belediye Spor Kulübü bir kez daha başarısını tescilledi. Katıldığı müsabakalarda şehrimizi en iyi şekilde temsil eden ve yakaladığı başarılarla şampiyonluğunu ilan ederek bizleri gururlandıran sporcumuz Altuğ Demir'e ve Antrenörümüz Özgür Arlı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Emeklerimizin karşılığını aldık"

Altuğ Demir'i aldığı başarıdan dolayı tebrik eden Özgür Arlı, "Bu organizasyona en iyi şekilde hazırlanmıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık. İnşallah bundan sonrası için de hem Samsun hem de ülkemize önemli dereceler kazandıracaktır. Organizasyona katılan tüm milli sporcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Salon sporlarına desteğimiz artarak devam edecek"

İlkadım Belediyesi olarak her zaman ilklerin ve yenilerin belediyesi olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Uluslararası arenada şanlı bayrağımızı göklere çektirerek İstiklal Marşımızı okutan şampiyon sporcumuz Altuğ Demir göğsümüzü kabarttı. Başarılarından dolayı tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra da İlkadım'da salon sporları başta olmak üzere gençlerin merakla takip ettiği kick boks olmak üzere bu tarz spor çalışmalarımız devam edecektir. Gençliğin zinde ve azimli olarak yetişmesi adına bir taraftan spor bir taraftan da sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama
Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama

Kick Boks, Şampiyon, İlkadım, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin 14:26 AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi 14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı 14:07 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 13:55 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 13:48 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak 12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi 12:35 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi

Son Dakika Haberleri
14:33 Karadeniz'de gerilim arttı! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
14:25 AK Partili belediye başkanlarına Erdoğan'dan 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
Karadeniz'de gerilim arttı! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı Karadeniz'de gerilim arttı! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı         
14:34
İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi         
14:16
Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı         
14:10
İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler         
13:59
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu         
13:52
Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı         
13:36
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:41:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement