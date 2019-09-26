Son Dakika Haberleri: Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı
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Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı

13 dakika önce

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün elinden aldı.

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35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün elinden aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Basketbol Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 79-74 galip ayrılan Anadolu Efes, 12. kez kupayı müzeye götürmenin sevincini yaşadı.

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Maçın en değerli oyuncusu ise 22 sayı atarak Anadolu Efes'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Krunoslav Simon seçildi.

(İHA)

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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