Şampiyon aşçılar şampiyon öğrenciler yetiştiriyor - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, yemek yarışmalarında madalya kazanan akademisyenlerden eğitim alarak başarıya koşuyor.

Yaklaşık 10 yıldır, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için nitelikli yönetici şefler yetiştiren bölümün öğretim kadrosu, bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda 46 madalya, öğrencileri ise 17 madalya ve 2 kupa kazandı.

Mesleğini aşkla yapan akademisyenlerden aldıkları eğitimle ortaya birbirinden lezzetli yiyecekler çıkaran Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, son olarak 28 Kasım-1 Aralık'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı ve 5. Dünya Helal Zirvesi'ndeki "Uluslararası Aşçılar Şampiyonası"nda, farklı kategorilerde klasman birinciliği ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, akabinde de "2019 Favori Lezzetler Ödülleri Yarışması"nda "Gastronomi Bölümü Bulunan Devlet Üniversiteleri" kategorisinde birincilik elde etti.

Fakülte yerleşkesindeki mutfakta çeşitli kültürlere ait yemek yapımı, süsleme ve hazırlama sanatı başta olmak üzere çeşitli pratik eğitimler alan öğrenciler, gelecekte başarılı birer aşçı olabilmek için gayret gösteriyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültenin özellikle turizm alanında hizmet sunan işletmelerin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışma yürüttüğünü belirtti.

Öğrencilerinin son dönemde çok önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Bağlı, "Bu başarının arkasında tabii ki öğrencilerimizi yetiştiren akademisyenlerimiz var. İş garantili bir fakülte olma konusunda önemli bir çabanın içindeyiz. Kapadokya, bu yıl yaklaşık 4 milyon turist ağırladı. Sektörün bölgedeki turistlere ürettiği hizmetin daha kaliteli olması için özel çaba göstermek gerekiyor. Öğrencilerimizin başarılarının uluslararası düzeyde artacağına yönelik inancımız tamdır." dedi.

"Öğrenciler mezun olmadan iş teklifi alıyor"

NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın da gastronomi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verdiklerini, lisans öğrencilerinin mezun olmadan çeşitli iş teklifleriyle karşılaştığını kaydetti.

Aydın, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, katıldıkları yarışmalarda çok sayıda ödül almış bulunuyor. Akademisyenlerimiz de alanlarında başarılı bir grafiğe sahipler. Her fakültenin temel öz yetenekleri olur, biz gastronomi alanında ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kariyer fırsatlarına da kavuşmalarını sağlamak için eğitimleri sırasında sektörden uygulamacı şefleri davet ederek birlikte çalışma imkanı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz lisans eğitimleri sırasında işletmeciler tarafından seçilerek istihdam edilme yönüyle fırsatlar elde ediyor. Fakültenin başarılarını uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye getirme çabamız var."

Bölümün 4. sınıf öğrencilerinden Yaşar Mete de öğretim görevlilerinden aldıkları pratik ve teorik bilgiler ışığında mesleki anlamda beceri ve tecrübelerinin arttığını dile getirdi.

Henüz mezun olmamasına rağmen çeşitli mesleki kuruluşlarda görev almaya başladığını aktaran Mete, yaklaşık iki yıldır Nevşehir Aşçılar ve Pastacılar Derneğinin başkanlık görevini yürüttüğünü ifade etti.

Mete, "Şampiyon hocalardan eğitim alarak şampiyon öğrenciler olarak yetişiyoruz. Biz de hocalarımız gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Katıldığım yarışmalarda çeşitli ödüller alan ekipte yer aldım. İkinci sınıftayken Las Vegas'taki bir otelden Türk mutfağına kısım şefi olarak yüksek bir maaşla iş teklifi gelmişti ancak eğitim hayatımı yarıda bırakmak istemedim. Üniversite okuyacak arkadaşlara sonuna kadar tavsiye ederim. Burada çok iyi bir eğitim, akademisyen kadrosu ve mutfak planlaması var. Aldığımız eğitim nedeniyle çok iyi iş teklifleri alıyoruz." şeklinde konuştu.

Gastronomi Bölümü doktora öğrencisi Ceyhun Uçuk da yemeğin farklı sunumlarla nasıl hazırlanabileceğine yönelik detaylı eğitim aldıklarını, öğrendiklerini bir akademisyen olarak yeni kuşaklara aktarmayı hedeflediğini belirtti.