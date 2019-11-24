Son Dakika Haberleri: Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu
Son Dakika Spor Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor

Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu

6 saat önce

Beden eğitimi ve spor öğretmenliğini tamamladıktan sonra askeri sınavlara girerek, jandarma teşkilatında astsubay olarak görev alan milli sporcu Dilara Keleş (25), 3 yıl önce başladığı kick boksta 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği ve dünya ikinciliği kazandı.

Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu, System.String[]

Beden eğitimi ve spor öğretmenliğini tamamladıktan sonra askeri sınavlara girerek, jandarma teşkilatında astsubay olarak görev alan milli sporcu Dilara Keleş (25), 3 yıl önce başladığı kick boksta 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği ve dünya ikinciliği kazandı.

Kayseri'de beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitimini tamamladıktan sonra askeri sınavlarda başarılı olan Dilara Keleş, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptı. Kick boksa ilgi duyan Dilara Keleş, Jandarma Gücü Komutanlığı'nda antrenmanlara başladı. 3 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği kazanan Dilara Keleş, 2-7 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Askerlik görevinin yanı sıra sporda da başarılarıyla ailesini gururlandıran Dilara Keleş, milli takım formasıyla kazandığı madalya sayısını artırmayı hedefliyor. Antalya'da 26 Kasım'da yapılacak Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarına milli takım kampında devam eden Dilara Keleş, altın madalya kazanmayı istediğini söyledi. Keleş, "Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Şampiyonluğumu mensubu olduğum jandarma teşkilatına ve silah arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdman yapan sporculardan detay

Dilara Keleş'in idman detayı

Dilara Keleş'in açıklamaları

Milli sporculardan genel görüntü

Milli sporcuların toplu fotoğraf çektirirken görüntüsü


Jandarma, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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