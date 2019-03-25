Şampiyon At İcralık Oldu
13 dakika önce
Koştuğu yarışlarda aldığı derecelerle meraklılarının yakından takip ettiği 'Mademoıselle' isimli İngiliz yarış atı icralık oldu.
Koştuğu yarışlarda aldığı derecelerle meraklılarının yakından takip ettiği 'Mademoıselle' isimli İngiliz yarış atı icralık oldu.
Ev, araba, arsa gibi taşınmazların icra haberlerine canlı hayvanlar da eklendi. Birçok kez sahibi ve at yarışı meraklılarına büyük paralar kazandıran İngiliz soylu kısrak, icrada satışa çıkarıldı. 2014 yılından bu yana 81 yarışa katılan ve tam 12 kez birinci olan Mademoıselle, bugüne kadar derece aldığı yarışlardan 717 bin 480 TL gelir elde ettirdi. 7 yaşındaki İngiliz soylu doru kısrak yarış atı, 16 Nisan 2019 tarihinde Bursa
7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak.
?İcraburada.com? sahibi Caner Çakı; en son 13.02.2018 yılında Kocaeli
koşusunda birinci gelen 7 yaşındaki Mademoıselle isimli yarış atının Bursa Osmangazi
Hipodromunda 9 nolu ahırda satılacağını söyledi. Çakı; İstanbul
, Bursa, Ankara
ve Kocaeli'nde yarışlara katılarak 12 kez birinci olan atın 70 bin TL'den satışa çıkacağını kaydetti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:15 Kaynak: İHA
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