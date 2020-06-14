Şampiyon atlar Muş Ovası'nda yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika

Muş'ta 400 dönüm arazide kurulu çiftlikte babasıyla yetiştiricilik yapan Selahattin Saçan, geniş arazilerde özenle yetiştirdiği, özel antrenmanlar yaptırdığı yarış atlarıyla 30 yılda 15 şampiyonluk kazandı.

Saçan, Arap yarış atlarının yeni doğan taylarına gözü gibi bakıp, tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

Karasu Nehri'nin kıyısında yaptırdığı antrenmanlarla taylara form tutturan, her birini yarışlarda favori gösterilen atlar haline getiren Saçan, birçok ilde düzenlenen yarışlara katılarak önemli başarılar elde ediyor.

Muş'un tarım ve hayvancılığın yapılabileceği en verimli yerlerden biri olduğunu belirten Selahattin Saçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yılda 400 dönümlük çiftliklerinde birçok şampiyon at yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çiftliğinde 45 Arap atının bulunduğunu belirten Saçan, şunları kaydetti:

"At yetiştiriciliği atalarımızdan bize kalan bir miras. Severek yapıyoruz ve devam ettirmeyi istiyoruz. Çiftliğimizdeki 45 Arap atımızdan 15'inin şampiyonlukları var. Atlarımıza 100 ila 400 bin lira arasında değer biçiliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Şanlıurfa'daki hipodromlarda atlarımız var. Onlara çocuklarımız gibi bakıyoruz. Atlarımıza çocuklarımız gibi özenle bakıp büyütüyoruz. Kış şartları, geniş araziler, rakım ve ot zenginliğinden dolayı Muş'ta yetişen atların boy ve kemik yapıları diğer illerde yetişen atlara göre daha iyi oluyor."

Atları mısır, yulaf, yonca, kepek ve doğal çayırlarda doğal ürünlerle beslediklerini dile getiren Saçan, Arap atlarının taylarını özenle büyütüp şampiyon olmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini aktardı.