Şampiyon atların seyisi, mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor - Son Dakika

Düzce'de, at cambazı dedesi sayesinde çocuk yaşta atlarla tanışan ve seyis olan Kemal Demirkaynak, 11 yıldır atlara sevgiyle bakıyor.

At alım satım işleriyle uğraşan dedesine küçük yaştan beri yardım eden 29 yaşındaki Kemal Demirkaynak, atlara olan merakı nedeniyle seyis olmaya karar verdi.

Eğitim kursunu tamamlayarak 18 yaşında seyis olan Demirkaynak, Düzce'de birkaç çiftlikte çalıştıktan sonra Veliefendi Hipodromu'nda 5 yıl şampiyon atların seyisliğini yaptı.

Şu anda Düzce Gürcü Çiftlik köyünde Evcek Yaşam ve Gençlik Spor Kulübü Derneği bünyesinde seyislik görevini sürdüren Demirkaynak, 11 yıldır atlara özenle bakıyor.

Demirkaynak, dernek bünyesinde öğrencilerine atlı binicilik ve atlı okçuluk konusunda özel dersler de veriyor.

"Atı sevmeyen seyislik yapamaz"

Atlarla arasında özel bir bağ olduğunu belirten Kemal Demirkaynak, AA muhabirine, seyislik yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Dernekte bulunan 15 atla özel olarak ilgilendiğini anlatan Demirkaynak, "Burada atlı binicilik eğitimleri de veriyoruz. Atlı safari yapıyoruz. Ormanlarda ve ovada isteyen misafirlerimizi gezdiriyoruz. Atlı okçuluk yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımıza eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Demirkaynak, sakatlanan atların tedavisini de yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dedem at cambazıydı, kendimi bildim bileli 3 yaşından itibaren atın üstündeydim hep. Atları sevmeyen birisi bu işi yapamaz. Bizler de atları çok seviyoruz. İş olarak da görmüyoruz. Her sabah atlarımızın tımarını, bakımını, yemini doldurur, müşteri gelecekmiş gibi atlarımızı hazırlarız. Sabahları atlarımıza idman yaptırırız. Atlarımıza yarış, engel ve safari eğitimleri veriyoruz. Her atımızın ayrı özelliği var. İngiliz atlarımızı genelde padok dediğimiz çim bölmede çalıştırıyoruz. Arap atlarımızı atlı okçuluk ve safaride kullanıyoruz."

Yakın arkadaşlarının atlarının tedavisini de yaptığını dile getiren Demirkaynak, "Tedavi için yolluyorlar, bizler de sahipleniyoruz. Doğa havası atlara iyi geliyor. İdmanlarını da burada ufak ufak yapıyoruz. Daha sonra atlarımızı yarışlarda tekrar koşturuyoruz. Yeni gelecek atımızı iyileştirip tekrardan hipodromda koşturmayı düşünüyoruz." dedi.

Demirkaynak, herkese atı sevdirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu sene biraz daha yoğunuz. Atlarımızı çoğalttık, padoklarımızı yaptık. Düzce'de atlara karşı ilgi çok. Özellikle binicilikle ilgili ders almak isteyen çok oluyor. Ayrıca, hobi biniciliği yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi atlarda gezdiriyoruz. Bu durum ailelerin de hoşlarına gidiyor. Elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.