Şampiyon Ayşe Melek Öğretmen Etnospor'da ter dökecek

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından, Türkiye'deki ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Türkiye'nin gurur kaynağı sporcumuz ve aynı zamanda öğretmen olan Ayşe Melek Okuyucu, 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kültür festivalinde atlı okçulukta hünerlerini sergileyecek.

Ayşe Melek Okuyucu: "Küçük yaşlarda at sevgimle atlı okçuluk sporuna başladım"

Erzurumlu spor ve eğitim aşığı bir ailenin kızı olduğunu vurgulayan Okuyucu, çok küçük yaşlarda judo yaparak sporla tanıştığını belirtti. Okuyucu, "20 yıl boyunca judo yaptım. Bunun 10 yılı, milli takımda farklı kademelerde kesintisiz geçti. A milli takımına kadar yükselmişken, dizimden yaşadığım sorun, bu sporu yapmama mani oldu. Ancak bu beni yıldırmadı. Çünkü spordan kopmam mümkün değildi. Erzurum'un ilk yarış atı sahiplerinden olan rahmetli babam beni oklu atçılık sporuna yönlendirdi. Çok küçük yaşlarda oluşan at sevgimle atlı okçuluk sporuna geçiş yaptım." dedi.

"Türk kadını olarak bu ecdat yadigârı geleneksel sporlarımıza sahip çıkacağız"

Okuyucu, atlı okçuluk sporunda sunduğu örnek başarı hikâyesini şu sözlerle ifade etti:

"Bu spora geleneksel Türk okçuluğu ile başladım. Daha sonra bu sporu atın üzerinde yapmaya başladım ve ilerleyen aşamada bu sporun gençler arasında yaygınlaşması için spor kulübü kurdum. Bugün kulübümüzde 80'e yakın sporcumuz var. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'ni temsilen 3 sporcumuzla festivale geldik. Geleneksel sporlarımızın hepsi bizim için ecdat yadigârı, bir kültür emaneti! Türk kadını olarak bu emanete sahip çıkmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Tüm dünya kültürlerinin buluştuğu bu önemli festivalin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."