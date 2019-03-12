Son Dakika Haberleri: Şampiyon Babanın Şampiyon Kızı Festivale Damgasını Vurdu

Şampiyon Babanın Şampiyon Kızı Festivale Damgasını Vurdu

1 saat önce

Türk kayak tarihinin en başarılı isimlerinden olan Atakan Alaftargil'in 10 yaşındaki kızı Naz, bu yıl hem okullar arası il birincisi oldu hem de Alp Disiplini Minikler Festivaline damgasını vurdu.

Şampiyon Babanın Şampiyon Kızı Festivale Damgasını Vurdu, System.String[]
Türk kayak tarihinin en başarılı isimlerinden olan Atakan Alaftargil'in 10 yaşındaki kızı Naz, bu yıl hem okullar arası il birincisi oldu hem de Alp Disiplini Minikler Festivaline damgasını vurdu.

Bu yıl ulusal ve uluslararası bir çok organizasyonda adından söz ettiren Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, Kayseri Erciyes'de düzenlenen Alp Disiplini Minikler Festivalinden de madalyayla döndü. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil'in kızı Naz, okullar arası il birinciliğinin ardından katıldığı Alp Disiplini Minikler Festivalinde de şampiyon oldu.

4 yaşında başladığı kayakta kısa sürede yarışçı unvanını alan Naz Alaftargil, "Babam beni çok iyi eğitti. Hala antrenman sonrasında onunla birlikte kayıp kendimi geliştiriyorum" dedi.

Kızıyla birlikte tüm sporcularıyla gurur duyduğunu belirten Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil de Erciyes'te yapılan yarışlarda Naz ile birlikte Naz İrem Nuhoğlu'nun 2'nci, Sezin Midilliç'in 3'üncü, erkeklerde ise Kudret Can Gölleroğlu'nun 2'nci, Emin Dilik'in de 3'üncü olduğunu dile getirdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Yaşam
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