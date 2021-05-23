Şampiyon başkanlar D-Smart'ta

GİRESUNSPOR BAŞKANI HAKAN KARAAHMET BOL'CA FUTBOL'UN KONUĞU OLUYOR44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, Bol'ca Futbol programının konuğu olacak. Uzun süre TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturduktan sonra, Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle bir ara bocalayan, fakat son dönemde tekrar galibiyet serisi yakalayarak doğrudan Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, heyecan dolu sezonu D-Smart'ta değerlendirecek. Seçil Menteş ve Emre Bol'un sorularını yanıtlayacak Hakan Karaahmet'in konuk olacağı Bol'ca Futbol 25 Mayıs Pazartesi 22.00'de D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2'de ekrana gelecek.

- İstanbul