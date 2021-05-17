Şampiyon Beşiktaş'ın medyatik 11'i belli oldu

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, en çok konuşulan isim Sergen Yalçın oldu.

Süper Lig'de nefes kesen 2020-21 sezonu sona erdi. Son haftaya averajla lider olarak giren Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Tarihinde 16. Lig şampiyonluğuna ulaşan Siyah Beyazlılarda en medyatik isimler de belli oldu.

Medyanın şampiyonu kim oldu?

Ajans Press'in gerçekleştirmiş olduğu medya incelemesinde, 1 Ocak-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında medyanın en çok konuştuğu ilk 11 belli oldu.

Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı futbolculuk kariyerinin ardından, Beşiktaş'ın teknik patronu olan Sergen Yalçın, kariyerinde teknik adam olarak ilk kupasını kaldırdı. Ajans Press'in yazılı basın ve internet sitelerini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, Sergen Yalçın hakkında 57 bin 253 haber çıkışı tespit edildi, Beşiktaş'ın efsanesi aynı zamanda takımın en medyatik ismi oldu.Beşiktaş kariyerine 2016 yılında başlayan Aboubakar, geçirdiği başarılı sezonun ardından tekrar Porto'ya dönmüştü. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş kariyerine kaldığı yerden devam eden Kamerunlu forvet, 37 bin 216 haberle en çok konuşulan ikinci isim oldu. 2018 yılında rekor bonservis bedeli ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun, devre arasında Beşiktaş'a geldi. Lige fırtına gibi giriş yapan milli futbolcu, talihsiz sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmasına rağmen adından söz ettirmeyi başardı. Cenk Tosun, 25 bin 529 haberle en çok konuşulan üçüncü isim olarak kayıtlara geçti.

En uzun lig maratonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ta, en çok konuşulan isimler sırasıyla şu şekilde oldu;

Sergen Yalçın: 57 bin 253

V. Aboubakar: 37 bin 216

Cenk Tosun: 25 bin 529

R. Ghezzal: 18 bin 765

Atiba Hutchinson: 18 bin 236

Adem Ljajic: 17 bin 660

Wellington: 15 bin 999

Cyle Larin: 13 bin 134

Josef de Souza: 12 bin 758

V.Rosier: 8 bin 644

D. Vida: 7 bin 271

(İHA)