Son Dakika Haberleri: Şampiyon Bisikletçi Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

Şampiyon Bisikletçi Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

1 saat önce

Eskişehirli milli bisiklet sporcusu 2018 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonu Eda Konuk, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Şampiyon Bisikletçi Kazım Kurt'u Ziyaret Etti, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ve Konuk bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman spora ve sporcuya destek verdiğini söyleyen Konuk, bu destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Eda Konuk'un başarılarının Eskişehirlilere gurur verdiğini söyleyen Başkan Kurt, "Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin spor yapmaları beni mutlu ediyor. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak spor yapan gençlerimizi, ve tüm amatör spor branşlarını desteklemeye devam edeceğiz. Eda Konuk'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi. Başkan Kurt, Konuk'abaşarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:00 Kaynak: Bültenler

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