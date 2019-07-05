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Şampiyon bisikletçiye hapis cezası

1 saat önce

Avustralyalı eski dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şampiyon bisikletçiye hapis cezası, System.String[]
Avustralyalı eski dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Avustralya'nın Perth kentindeki mahkemede görülen duruşmada Jack Bobridge, eski profesyonel bisikletçi Alex McGregor ile uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
İki yıldan bu yana tutuklu olarak yargılanan 29 yaşındaki eski sporcu, bu kararın ardından iki buçuk yıl daha parmaklıklar arkasında kalacak.
Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğunun yanı sıra Londra 2012 ve Rio 2016 olimpiyatlarında takım yarışlarında iki gümüş madalyası bulunan Jack Bobridge, 2016'da spordan emekliye ayrıldığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:13 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Avustralya, Perth, Güncel
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