Şampiyon boksör Avcı'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu olan Arda Tamer Avcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, Avcı ile Fethiyeli boksör Kubilay Alcu'yu makamında ağırladı.

Boksörlerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunun ifade eden Karaca, "Her iki sporcumuzu da gönülden tebrik ediyorum. Fethiye'mizden böyle başarılı sporcularımızın çıkması bizi çok gururlandırıyor. Fethiye Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.