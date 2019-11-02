Son Dakika Haberleri: Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu
Son Dakika Yaşam Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu

Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu

7 saat önce

Özel Adatıp Hastanesi Dünya Boks Şampiyonu Hamid Rahimi'yi ağırladı.

Şampiyon Boksör Rahimi Adatıp'a misafir oldu, System.String[]

Özel Adatıp Hastanesi Dünya Boks Şampiyonu Hamid Rahimi'yi ağırladı.


Kıtalararası Orta Siklet Dünya Boks Şampiyonu Hamid Rahimi Özel Adatıp Sakarya Hastanesi'ne misafir oldu. Özel Adatıp Sakarya Hastanesinde saç ekim uygulaması yaptıran Antrenörü Ertan Çap'a eşlik eden Şampiyon Hamid Rahimi, Sakarya'yı ve Adatıp Hastanesini merak ettiği için Türkiye'ye geldiğini söyledi.


Hamid Rahimi'ye Sakarya'da kalacağı süre boyunca Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Saç Ekim Koordinatörü Aziz Abanoğlu eşlik edecek. - SAKARYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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