KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor

29.04.2022 12:02

Kariyerinde 22 Yaş Altı Avrupa ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Samet Gümüş, 21-31 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Kariyerinde 22 Yaş Altı Avrupa ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Samet Gümüş, 21-31 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki milli boksör, şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Hırvatistan'da mart ayında düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanan Samet, büyükler kategorisinde çıkacağı ilk maçında da birinci olmak istiyor.

Samet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2012 yılında başladığını söyledi.

Boksa ailesi sayesinde başladığını anlatan Samet, "İlk kez 2015 yılında Türkiye Şampiyonu oldum. Daha sonra hiçbir yılımı boş geçirmedim. En son 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu oldum. Hedeflerimiz her sporcunun hayali gibi olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah orada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu da ifade eden Samet, "Kastamonu'da çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Büyüklerin kampında Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, birincilik madalyasını getireceğim." diye konuştu.

KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor
KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor
KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor
KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor

YORUMLAR
500

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:40 Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:00:00. #1.12#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Şampiyon boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement