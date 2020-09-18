Şampiyon boksörden Çankırı Birlikspor'a malzeme desteği

Kazandığı Avrupa ve kıtalararası şampiyonluklarla Türk boks tarihine adını yazdıran Selçuk Aydın, Çankırı Birlikspor'a malzeme desteğinde bulundu.

Çankırı Birlikspor Kulüp Başkanı Talip Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Selçuk Aydın'a teşekkür etti.

Kulübün daveti üzerine yakın zamanda Selçuk Aydın'ın Çankırı'yı ziyaret edeceğini aktaran Dönmez, "Uzun yıllar profesyonel ringlerde Türk'ün adını dünyaya duyurmuş herkes tarafından sevilen sayılan çok kıymetli Selçuk Aydın beyefendiye bu nazik ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp olarak kendisine başarılar diliyor minnetlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.