Şampiyon boksörlerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika
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Şampiyon boksörlerden Başkan Atabay'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Boks Şampiyonası ön elemelerinde 6 altın ve 5 gümüş madalya kanarak Didim'i gururlandıran Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Şampiyon boksörlerden Başkan Atabay'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Boks Şampiyonası ön elemelerinde 6 altın ve 5 gümüş madalya kanarak Didim'i gururlandıran Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.


Antrenörleri Avrupa Şampiyonu Dinçer Çankaya ile birlikte Başkan Atabay'i makamında ziyaret eden şampiyon boksörler, Başkan Atabay'a kendilerini ağırladıkları için teşekkür ederken, 18- 22 Mart tarihinde Karabük Türkiye Şampiyonası ve ardından 7-13 tarihlerinde Antalya'daki Türkiye Şampiyonasına katılacaklarının bilgisini verdi.


Başkan Atabay da, genç boksörlere spor hayatlarında başarılar dileyerek, Belediye tarafından hazırlanan hediyeler takdim etti. - AYDIN

Türkiye, Didim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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