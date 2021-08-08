Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi

Tokyo Olimpiyatları'nda göğsümüzü kabartan sporcularımızdan biri de Busenaz Sürmeli oldu. Sürmeli, Olimpiyatlar kadınlar boksta altın madalya kazanarak hem Türkiye'ye hem de ailesine büyük gurur yaşattı. Ancak Sürmeli'nin verdiği demeç sırasında boynunda madalyası olmaması eleştirildi. Madalyayı antrenör Cahit Süme'nin takmasına kızanlara Busenaz'dan cevap geldi. Bu durumu eleştirilen arasında oyuncu Kerem Bursin de vardı. Ancak Bursin, Busenaz'ın açıklamalarından sonra tweetini silmek zorunda kaldı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyayı kazandıktan sonrasında antrenörü Cahit Süme ile beraber verdiği röportaj sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan antrenör Cahit Süme'ye gelen eleştirilere tepki gösteren Ulusal Boksör Busenaz Sürmeneli, "Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukca yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı" paylaşımında bulundu.

KEREM BURSİN TWEETİNİ SİLMEK ZORUNDA KALDI

Busenaz'ın açıklamalarıyla yanıt verdiği isimlerden biri de Kerem Bursin'di. Bursin, altın madalyanın antrenörün boynunda yer almasıyla ilgili, "Altın madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" yorumunu yaptı.

Sosyal medyadaki eleştiri bombardımanına katılan oyuncu Kerem Bursin'e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, "Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" dedi. Bu paylaşımın akabinde oyuncu Kerem Bursin de Busenaz'a yanıt vererek daha evvel yapmış olduğu paylaşımı sildi.