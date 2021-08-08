Üye Girişi
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi - Son Dakika

Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi

08.08.2021 16:55

Olimpiyatlar kadınlar boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeli'nin altın madalyasını antrenörü Cahit Süme'nin boynuna takması büyük eleştiri topladı. Bu duruma tepki gösterenlerden biri de Kerem Bursin oldu. Bursin'in "Madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" yorumuna Busenaz açıklık getirdi. Şampiyon sporcu, madalyayı kendisini taktığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Bursin tweetini silmek durumunda kaldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda göğsümüzü kabartan sporcularımızdan biri de Busenaz Sürmeli oldu. Sürmeli, Olimpiyatlar kadınlar boksta altın madalya kazanarak hem Türkiye'ye hem de ailesine büyük gurur yaşattı. Ancak Sürmeli'nin verdiği demeç sırasında boynunda madalyası olmaması eleştirildi. Madalyayı antrenör Cahit Süme'nin takmasına kızanlara Busenaz'dan cevap geldi. Bu durumu eleştirilen arasında oyuncu Kerem Bursin de vardı. Ancak Bursin, Busenaz'ın açıklamalarından sonra tweetini silmek zorunda kaldı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyayı kazandıktan sonrasında antrenörü Cahit Süme ile beraber verdiği röportaj sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan antrenör Cahit Süme'ye gelen eleştirilere tepki gösteren Ulusal Boksör Busenaz Sürmeneli, "Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukca yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı" paylaşımında bulundu.

KEREM BURSİN TWEETİNİ SİLMEK ZORUNDA KALDI

Busenaz'ın açıklamalarıyla yanıt verdiği isimlerden biri de Kerem Bursin'di. Bursin, altın madalyanın antrenörün boynunda yer almasıyla ilgili, "Altın madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" yorumunu yaptı.

Sosyal medyadaki eleştiri bombardımanına katılan oyuncu Kerem Bursin'e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, "Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" dedi. Bu paylaşımın akabinde oyuncu Kerem Bursin de Busenaz'a yanıt vererek daha evvel yapmış olduğu paylaşımı sildi.

Şampiyon Busenaz her şeyi tek tek anlattı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetlerini sildi
Kerem Bursin şampiyonu kızdırdı
Kerem Bursin şampiyonu kızdırdı
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi

Busenaz Sürmeneli, Kerem Bürsin, Tokyo, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Bulent Cebeci: Kerem Bursin bu fotoğrafa en son yorum yapacak şahıslardan biridir anlamını bilmediği fotoğrafa gereksiz ve cahilce bir yorumda bulunmuş Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
  • Ergin Yıldız: Para şaşkınları,herşeyi biliyorum edasıyla devlet işlerine de bilip bilmeden yorum yapiyorlar,bu gayet normal...Cevap bile değmez şaşkına.. Cevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi 18:10 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu 17:57 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı 17:35 Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı
Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek 17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak 17:04 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 16:08 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket 15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 14:21 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu

Son Dakika Haberleri
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:22 Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:55 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi
16:29 Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
Ayrılık da sevdaya dahil! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde Ayrılık da sevdaya dahil! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde         
18:16
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor         
17:29
Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu         
17:23
Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu         
16:30
Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor         
16:03
Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın         
15:04
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Olay olan kitapların yazarı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi Olay olan kitapların yazarı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi         
11:26
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 18:22:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement