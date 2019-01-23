Şampiyon Büyükşehir'in Perileri
1 saat önce
Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün U-14 kız basketbol takımı Basketbol Küçük Kızlar Eskişehir Ligi'nde şampiyon oldu.
Her yıl farklı branşlarda önemli başarılara imza atan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, basketbolda U-14 kız takımı ile şampiyonluğa uzanarak büyük bir başarıya imza attı. Küçük kızlar kategorisinde altın madalya kazanan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü 18-23 Şubat tarihleri arasında Amasya'da düzenlenecek küçük kızlar bölge şampiyonasında Eskişehir'i temsil edecek.
Ayrıca Büyükşehir sporcuları, 25-27 Ocak tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ve 25-27 Ocak'ta Samsun'da düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:45 Kaynak: Bültenler
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