Şampiyon Büyükşehir'in Perileri

Her yıl farklı branşlarda önemli başarılara imza atan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, basketbolda U-14 kız takımı ile şampiyonluğa uzanarak büyük bir başarıya imza attı. Küçük kızlar kategorisinde altın madalya kazanan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü 18-23 Şubat tarihleri arasında Amasya'da düzenlenecek küçük kızlar bölge şampiyonasında Eskişehir'i temsil edecek.

Ayrıca Büyükşehir sporcuları, 25-27 Ocak tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ve 25-27 Ocak'ta Samsun'da düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.