Şampiyon Camkıran memleketi Tunceli'de sevgiyle karşılandı

Avrupa Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran, tatil için geldiği memleketi Tunceli'de vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.



24 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda ilk unvan koruma maçında Bosna Hersekli Sırp asıllı boksör Mirko Tintor'u 5. raundda nakavtla yenerek kemerini koruyan Avrupa Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran tatil için memleketi Tunceli'ye geldi. Menajeri Dünya Kick Boks Şampiyonu Birol Topuz'un da eşlik ettiği Camkıran'a hemşehrileri sevgi gösterisinde bulunurken, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Camkıran'ın 3 gün boyunca kentte olacağı belirtildi.



Ziyaretlerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Camkıran'ın menajeri Birol Topuz, "Biz bu coğrafyada doğduk. Dünyada ülkemizi bu yumruklarla temsil ediyoruz. Umut, 13 maçtan 12'sini nakavtla kazandı. Şu anda EBU'nun Avrupa kemerini korudu. Şu anki hedefimiz de dünya şampiyonluğuna gitmek. İnanıyorum ki Umut, Munzur'un suyunu içerek, bu yörenin doğal şartlarında yapacağı kamp soncu dünya şampiyonluğunu kazanacaktır" dedi.



Tuncelili gençlerin spora yatkın olduğuna vurgu yapan Topuz, "Bu coğrafyadaki gençlerimiz onlara olumlu şartlar oluşturulduğu taktirde çok değerli, çok başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum. Bir ülkenin, bir coğrafyanın değeri onun içinden çıkacak sanatçısı, sporcusu, bilim adamıdır. Onlar ülkelerini en iyi şekilde dünyaya tanıtabilir. Buradaki gençlerimizin bu potansiyeli olduğuna inanıyorum. Onlar için önce olumlu şartlar oluşturmak gerekiyor. O şartları oluşturabilirsek gençlerimizin bizi çok iyi temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.



Kazandığı maçın ardından hemşehrilerini ziyarete geldiğini dile getiren Umut Camkıran ise, "Sizlerin yanına gelmek istedim. Maçı kazandık, kemerimizi koruduk. Avrupa'da ilk 5'e girdik. Dünyada bin 300 boksör arasında 53. sıradayız. Yola devam edeceğiz. Hepiniz cansınız" ifadelerini kullandı.



Kentten dünya çapında başarılı sporcular çıktığını kaydeden Camkıran, "Birol abi Kick Boks Dünya Şampiyonu. Ben Avrupa şampiyonuyum. Erkan Teper vardı Avrupa Şampiyonu. Buradan çok iyi sporcular çıkıyor, çıkacak" diye konuştu.



En son memleketine 2006 yılında geldiğini belirten Camkıran, o günden bu yana kentte önemli gelişmeler olduğunu da sözlerine ekledi. - TUNCELİ