"Şampiyon çeşme" bu yıl Trabzonspor'un renklerine büründü - Son Dakika
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"Şampiyon çeşme" bu yıl Trabzonspor'un renklerine büründü

25.05.2022 10:07

Sinop'un Gerze ilçesinde belediye tarafından 39 yıldır aralıksız uygulanan gelenek kapsamında her yıl şampiyon olan futbol takımının renkleriyle boyanan "şampiyon çeşme", Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasının ardından bordo-mavili renklere büründü.

Sinop'un Gerze ilçesinde belediye tarafından 39 yıldır aralıksız uygulanan gelenek kapsamında her yıl şampiyon olan futbol takımının renkleriyle boyanan "şampiyon çeşme", Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasının ardından bordo-mavili renklere büründü.

General Osman Pamukoğlu Caddesi'nde yer alan çeşmenin her sezon şampiyon olan futbol takımının renkleriyle boyanması geleneği bu yıl da devam etti.

Geride kalan sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor taraftarları, uygulama kapsamında "şampiyon çeşme"yi bordo-mavili renklere boyadı.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan 39 yıl geçmesine rağmen "şampiyon çeşme" geleneğini sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı kutlayan Şensoy, "Her sene şampiyon olan takımın taraftarları boyalarını alıp bu çeşmeyi kendi takımlarının renklerine boyar. Çeşme, 39 yıl içinde ikinci kez Trabzonspor renklerine boyandı. İlçemizde saygı sevgi çerçevesinde bu geleneği sürdürüyoruz. Her taraftar şampiyon olan takıma saygı duyuyor." dedi.

Trabzonspor taraftarı Hamsi Atmışdörtoğlu ise 38 yılın ardından büyük sevinç ve mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Şampiyonluk sevincini her alanda yaşamaya devam ediyoruz. Çok bekledik ama 38 yıl sonra bu sevinci hep beraber yaşıyoruz. Şampiyonluğumuzu bu tür etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Eğlenmek artık bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

Şampiyon çeşme bu yıl Trabzonspor'un renklerine büründü
Şampiyon çeşme bu yıl Trabzonspor'un renklerine büründü
Şampiyon çeşme bu yıl Trabzonspor'un renklerine büründü
Şampiyon çeşme bu yıl Trabzonspor'un renklerine büründü
Şampiyon çeşme bu yıl Trabzonspor'un renklerine büründü

YORUMLAR
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Sinop'taki çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı Sinop'taki çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı Ovacuma vosvosunun rengi bu sene bordo-mavi Ovacuma vosvosunun rengi bu sene bordo-mavi
Kaynak: AA

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