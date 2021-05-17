Şampiyon çifte kupa için sahaya iniyor - Son Dakika

Şampiyon çifte kupa için sahaya iniyor

17.05.2021 09:21
Şampiyon çifte kupa için sahaya iniyor, System.String[]

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Türkiye Kupası için sahaya iniyor.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Türkiye Kupası için sahaya iniyor. İzmir'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, ikinci kupa için sahaya çıkıyor. Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrasında, Galatasaray'ın 1 averaj üzerinde ligi tamamlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, şimdi aynı statta Türkiye Kupası mücadelesi verecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON YENEMEDİĞİ TEK TAKIM

Süper Lig'de karşı karşıya geldiği 20 rakibinden 19'u karşısında en az 1 galibiyet elde eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon yalnızca Antalyaspor karşısında galibiyet alamadı. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, ligin ikinci yarısındaki karşılaşma da aynı skorla sonuçlanmıştı. İki takım bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 56 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'inden Beşiktaş galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 7 maçta Antalyaspor rakibini mağlup etmeyi başardı.

KUPA FİNALİ, LİG SIRALAMASINI ETKİLEYECEK

Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Ancak siyah-beyazlıların kupayı kazanması ya da kaybetmesi durumunda ligdeki takımların da önümüzdeki sezon planlaması değişecek. Lig sıralamasına göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanırken, Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması durumunda Fenerbahçe direkt olarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Bu durumda Trabzonspor ve Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Trabzonspor turnuvaya 2. Ön Eleme Turu'ndan başlama hakkı kazanırken, Beşiktaş'ın kupayı alması halinde, bir sıra yükselerek 3. Ön Eleme Turu'ndan turnuvaya başlayacak. Bu durumda Sivasspor, 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Antalyaspor'un kupayı kazanması halinde ise Akdeniz ekibi direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Bu durumda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

(Bozhan Memiş/İHA)

Şampiyon çifte kupa için sahaya iniyor

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon çifte kupa için sahaya iniyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum "Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
10:33 Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10:31 Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı
10:26 Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu
10:16 Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!
10:09 Hayali kripto parayla iş insanını milyonlarca lira dolandırdılar
09:54 Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu
09:39 İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir
09:10 İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri
Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti         
10:54
Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı         
10:33
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir         
09:39
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
15:01
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 11:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon çifte kupa için sahaya iniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement