Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti

24.12.2020 10:38
Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalyayla tarihinde ilk kez takım halinde madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı'nın sporcuları, mezun oldukları Ege Üniversitesini (EÜ) ziyaret etti.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalyayla tarihinde ilk kez takım halinde madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı'nın sporcuları, mezun oldukları Ege Üniversitesini (EÜ) ziyaret etti.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'e İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ile antrenör Yılmaz Göktekin de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Budak, Türkiye'ye gurur yaşatan takımda yer alan sporcuların Ege Üniversitesi mezunu olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Rektör Budak, "Sporcularımızın, bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmaları göğsümüzü kabarttı. Hem sporcularımızı hem de antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Yılmaz Göktekin de hem takım halinde hem de bireysel olarak sporcuların aldığı madalyaların sevincini yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın hedefi Japonya'da yapılacak olimpiyatlarda başarılar elde etmek. Önce nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda sonrasında ise olimpiyatlarda ülkemizin adından gururla söz ettirmek istiyoruz. Hem sporcuların, antrenörün hem de asbaşkanın Ege Üniversitesi mezunu olması bize üniversitemizin spora verdiği önemi gösteriyor. Bilimle sporu birleştiren Ege Üniversitesinin daha başarılı sporcular yetiştireceğini ümit ediyorum."

Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti
Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti
Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti
Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti
Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti
Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti

Avrupa Şampiyonası, Ege Üniversitesi, Cimnastik, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçiler, mezun oldukları Ege Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika Spor


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