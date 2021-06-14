Şampiyon deve kurban için 40 bin liradan satışa çıktı

Çamlıca Mahallesi'nde deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu(49), güreşler ve sünnet düğünleri için yetiştirdiği çiftliğindeki gözde devesi Çapkın'ı, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. Mertsoylu, Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan 19 yaşında ve 1 ton ağırlığındaki devesine 40 bin lira istiyor.

GÜREŞLER VE SÜNNETLER İPTAL EDİLİNCE SATMAYA KARAR VERDİ

Koronavirüs nedeniyle güreş ve sünnet düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım. Devem 1 ton civarında, 19 yaşında. Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim" diye konuştu.