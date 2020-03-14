Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı - Son Dakika Spor

Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı

23 dakika önce

Aydın Amatör Süper Lig 1.Grup'ta sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak bitiren Didimspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı, System.String[]

Aydın Amatör Süper Lig 1.Grup'ta sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak bitiren Didimspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Didim'de organize edilen akşam yemeğine Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat, Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz, Başkan yardımcısı Kadir Akar, Genel kaptan Özkan Caymaz, kulüp yöneticileri ve Didimsporlu futbolcular katıldı.


Yemek öncesinde konuşan Didimspor Kulübü başkan yardımcısı Kadir Akar tüm teknik yönetime ve futbolculara namağlup şampiyonluk için teşekkür ederken "Şampiyonluğun en büyük mimarı başkanımız Deniz Polat'tır. Maddi manevi her türlü desteği verdi. Bu noktada ilçede spora destek verenlerin sayısı az; bu noktada kulübümüzün daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.


Seremonine de teknik heyet ve futbolculara madalyaları verilirken şampiyonluk kupasını alan kaptan Ali Çetin, takım arkadaşları birlikte büyük sevinç yaşadı. - AYDIN

Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:43 Kaynak: İHA
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