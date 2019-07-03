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Şampiyon Eda Yıldırım halı dokudu, cam işledi

53 dakika önce

Tunus'ta düzenlen gülle atma yarışmasında birinci olan özel sporcu Eda Yıldırım, İlkadım Halk eğitim Merkezinde halı dokudu, cam işledi.

Şampiyon Eda Yıldırım halı dokudu, cam işledi, System.String[]
Tunus'ta düzenlen gülle atma yarışmasında birinci olan özel sporcu Eda Yıldırım, İlkadım Halk eğitim Merkezinde halı dokudu, cam işledi.

Tunus'ta yapılan World Para Athletics Grand Prix'te gülle atma da 10,91 derecesiyle 1. olan özel sporcu Eda Yıldırım, Samsun Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada halı dokuma ve cam işleme kurslarının etkinliklerine katıldı. Samsun Engelliler Biriminin milli gururu olan Eda Yıldırım el becerisi ile de dikkat çekti.

Katıldığı etkinliklerde gülle atmanın yanı sıra farklı alanlarda da el becerisinin olduğunu kanıtlamış oldu. Milli sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, "Ülke olarak bu tür yetenekli sporculara ihtiyacımız var. Halk eğitim Merkezimizde, milli gururumuz olan Eda Yıldırım'ı ağırlamaktan onur duyduk" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
Spor
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