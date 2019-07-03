Şampiyon Eda Yıldırım halı dokudu, cam işledi
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Tunus'ta düzenlen gülle atma yarışmasında birinci olan özel sporcu Eda Yıldırım, İlkadım Halk eğitim Merkezinde halı dokudu, cam işledi.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
'ta düzenlen gülle atma yarışmasında birinci olan özel sporcu Eda Yıldırım
, İlkadım
Halk eğitim Merkezinde halı dokudu, cam işledi.
Tunus'ta yapılan World Para Athletics Grand Prix'te gülle atma da 10,91 derecesiyle 1. olan özel sporcu Eda Yıldırım, Samsun
Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada halı dokuma ve cam işleme kurslarının etkinliklerine katıldı. Samsun Engelliler Biriminin milli gururu olan Eda Yıldırım el becerisi ile de dikkat çekti.
Katıldığı etkinliklerde gülle atmanın yanı sıra farklı alanlarda da el becerisinin olduğunu kanıtlamış oldu. Milli sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, "Ülke olarak bu tür yetenekli sporculara ihtiyacımız var. Halk eğitim Merkezimizde, milli gururumuz olan Eda Yıldırım'ı ağırlamaktan onur duyduk" dedi. - SAMSUN
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