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Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık - Son Dakika

Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık

26.06.2021 09:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yayınladığı listeye göre aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop oldu. Aşılama oranlarıyla ilgili konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp şehrin birinciliğini halkın bilinç düzeyine bağladı. Aşı Çağrı Merkezi kurduklarını belirten Canalp, "Sırası gelen vatandaşları telefonla aradık. Onlara randevu almadıysalar onların yerine randevu alabileceğimizi söyledik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılama oranı en yüksek 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı. Bakan Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloya yer vererek, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" çağrısı yaptı.

"AŞILANMA SIRASI GELEN TÜM VATANDAŞLARIMIZI ARADIK"

Milliyet'in haberine göre Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve randevu almalarını sağlayabilmek amacıyla kentte kurdukları Aşı Çağrı Merkezi'nin bu başarıdaki payının yüksek olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Bu birinciliği elde ederken Aşı Çağrı Merkezi kurduk, çağrı merkezimizde aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızın telefonlarını temin ettik. Onlara kendileri randevu alamadıysa onların yerine randevu alabileceğimizi ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onları tekrar arayıp kendileri için tekrar randevu alabileceğimizi ifade ettik" sözlerine yer verdi.

"EDİRNE'Yİ BİRİNCİ YAPAN BİLİNÇ DÜZEYİDİR"

Canalp sözlerine şöyle devam etti:,

"Sağlık merkezlerindeki aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa, bunları devlet hastanesinde aşılayabileceğimize ilişkin telefonla bildirimde bulunduk. Çağrı merkezinde aşıyla ilgili doğru bilgilendirmelerde bulunduk. Bana kalırsa Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir."

Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Amasya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık - Son Dakika


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