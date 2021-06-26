Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılama oranı en yüksek 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı. Bakan Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloya yer vererek, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" çağrısı yaptı.

"AŞILANMA SIRASI GELEN TÜM VATANDAŞLARIMIZI ARADIK"

Milliyet'in haberine göre Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve randevu almalarını sağlayabilmek amacıyla kentte kurdukları Aşı Çağrı Merkezi'nin bu başarıdaki payının yüksek olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Bu birinciliği elde ederken Aşı Çağrı Merkezi kurduk, çağrı merkezimizde aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızın telefonlarını temin ettik. Onlara kendileri randevu alamadıysa onların yerine randevu alabileceğimizi ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onları tekrar arayıp kendileri için tekrar randevu alabileceğimizi ifade ettik" sözlerine yer verdi.

"EDİRNE'Yİ BİRİNCİ YAPAN BİLİNÇ DÜZEYİDİR"

Canalp sözlerine şöyle devam etti:,

"Sağlık merkezlerindeki aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa, bunları devlet hastanesinde aşılayabileceğimize ilişkin telefonla bildirimde bulunduk. Çağrı merkezinde aşıyla ilgili doğru bilgilendirmelerde bulunduk. Bana kalırsa Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir."