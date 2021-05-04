Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı

04.05.2021 15:12

- Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı Elif Ceren Çolak: "Ülkemize bu duyguyu yaşattığım için çok mutluyum" Rusya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde gümüş, bireyselde de bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda...

- Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı

Elif Ceren Çolak: "Ülkemize bu duyguyu yaşattığım için çok mutluyum"

KONYA - Rusya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde gümüş, bireyselde de bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşatan Elif Ceren Çolak için Konya'da kısıtlı karşılama töreni düzenlendi. Duygusal anlara sahne olan törende Elif Ceren Çolak, ülkemize bu duyguyu yaşattığı için çok mutlu olduğunu, en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Spor Okullarında sporla tanışan, geçtiğimiz yıl da Konyaspor mayosu giyen 16 yaşındaki Elif Ceren Çolak, Rusya'daki Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla tarihi bir başarıya imza attı. Çolak, gençler senkronize klasmanında ikinci olarak gümüş, bireyselde de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'ye bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşattı. Genç sporcunun tarihi başarısı cimnastik camiasında sevinçle karşılanırken takım olarak dört final yapılması da gelecek için umut verdi. Yurda dönen başarılı sporcu için Selçuklu Yunus Emre Spor Salonu'nda karşılama töreni düzenlendi. Pandemi kuralları kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleşen törene Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Günbaş ve Ahmet Bilgiç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Cimnastik Konya İl Temsilcisi Mehmet Ali Çakar, antrenörler, sporcular ve sporcunun anne ve babası katıldı.

"Hedefimiz olimpiyatlar"

Duygularını paylaşan başarılı sporcu Elif Ceren Çolak, "Şampiyonaya her ay 3 hafta Bolu'da kamp yaparak hazırlandık. 5 ay boyunca orada çok sıkı çalıştık. Bir arada olmamız motivasyonumuzu çok artırdı. Böyle bir başarı bekliyorduk. Herkes bize çok güveniyordu. Onların güveni bizi daha çok motive etti. Bu güveni boşa çıkartmadık. Bu yılın sonunda Dünya Şampiyonası var ona hazırlanıyoruz. Orada da inşallah madalya hedefliyoruz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda da madalya hedefliyoruz. Ülkemize bu duyguyu yaşattığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Antrenör Şükrü Alp Arı, Elif Ceren'in 2017'de ilk Dünya Şampiyonası'na katıldığını hatırlatarak, "12 yaşında finale kalmıştı. Büyük başarılar getireceğini zaten o zaman göstermişti. Daha sonrasında artık biz finali başarı olarak gördüğümüz yarışmada tarihimizin ilk madalyasını aldı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Anne Çolak: "Kızımı ağlaya ağlaya seyrettim"

Kızını mutluluk gözyaşlarıyla karşılayan anne Özlem Çolak da, "Ceren ilkokul birinci sınıftan beri bu sporu yapıyor. Sürekli bir koşuşturma halinde; okul, spor, sürekli antrenmanlarda. En son 5-6 aydır çok yoğun bir kamp dönemi yaşadı. Şampiyonada çok heyecanlandık. Ağlaya ağlaya seyrettim. Madalya alacağını biliyorduk. Çok çalıştılar, emek verdiler. Daha önce de başarılar almıştı ama bu başarısı ülkemiz için de bizim için de çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Baba fatih Mehmet Çolak ise, "Hepimiz çok gururluyuz. Hedeflerine ulaştıklarını gördük, bu da bizi gururlandırdı. En çok da çocuğumuzun sevindiğini görmek bizi çok duygulandırdı. Yıllarca süren çalışmaların ardından son 5-6 aydır yoğun kamp süreçlerinin sonucunda beklenen diyebileceğimiz dereceye ulaşıldı. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günbaş: "Elif, ülkemizi dünyada başarıyla temsil edecek"

Elif'in Türk tarihinde ilk kez trampolinde ülkemize madalya getirdiğini ifade eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Günbaş, "Bu büyük bir başarı. Yaz kış demeden senelerce emek veriliyor, alın teri dökülüyor. Elif kızımız hem sporculuğu ile, hem saygı ve sevgisi ile örnek bir sporcuydu. Şimdi bu örneklerinin arasına madalyaları da koydu. İnanıyorum ki Elif, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda Konyamızı ve ülkemizi başarıyla temsil edecek. Şükrü hocamızı, ailesini ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. Türkiye'nin Cimnastik sporunda her geçen gün geliştiğine vurgu yapan Günbaş, "Eskiden yarışmalara katılmazdık. Şimdi gittiğimiz yarışmalardan madalya kaçırdığımıza üzülüyoruz. Tarihimizde 4 olimpiyat kotası aldık. Türkiye Cimnastik Federasyonu büyük bir ailedir. Bu aile el ele verdiğinde neler yapılabileceğini tüm ülkeye gösteriyor. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca sporcularımızla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı
Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı
Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı
Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı
Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı

Elif Ceren, Cimnastik, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika Spor


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