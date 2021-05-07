Şampiyon Eskişehir Ormanspor

Eskişehir Ormanspor, Hentbol Erkekler 1. Ligi'nin 29. haftasında Amasya 1957 Suluova karşısında galip gelerek ligin bitimine 1 maç kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Cumhurbaşkanlığınca Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilen 2021 yılında gelen şampiyonluk, Yunus Emre'nin memleketi olan Eskişehir takımı Eskişehir Ormanspor camiasında coşkuyla karşılandı. Amasya 1957 Suluova ile yapılan mücadelede 29-17 galip gelen Eskişehir temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Ormansporumuz 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nda sporun dostluk, kardeşlik içerisinde ve sahada centilmence mücadeleyi kendine dustür ederek, Yunus gibi gönüllere taht kurmayı başarmış olarak Amasya 1957 Suluova'yı 29-17 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti" sözlerine yer verildi.

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nin 29. haftasında Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada Eskişehir Ormanspor, Amasya 1957 Suluova karşısında ilk devreyi 11-09 önde kapattı. İkinci devrede oyun temposunu yükselten takım maç sonunda 29-17 skorla galibiyetini ve beraberinde şampiyonluğunu ilan etti.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nda gelen şampiyonluk

Şampiyon takım, kupasını Kulüp Başkanı Recep Temel, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Kalamık'ın elinden aldı. Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nda gelen şampiyonluk ile oyuncular, teknik heyet ve yönetim büyük sevinç yaşadı.

Bir sonraki hedef: Avrupa Kupası

Kurulduğu ilk yılda Hentbol Süper ligine yükselen Eskişehir Ormanspor oyuncuları, teknik kadrosu ve yöneticileri ile birlikte büyük bir coşkuyu paylaştı. Başkan Recep Temel, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti ve Süper ligde Avrupa kupasına katılmayı hedeflediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR