Son Dakika Haberleri: Şampiyon Fenerbahçe Kupasını Aldı

Şampiyon Fenerbahçe Kupasını Aldı

52 dakika önce

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kupasını törenle aldı.

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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kupasını törenle aldı. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe, BOTAŞ'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Şampiyon Fenerbahçe'nin kupasını ve madalyalarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan takdim etti. Finalde sarı-lacivertlilere kaybederek ikinci olan BOTAŞ da madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün ve Resul Kerse tarafından aldı. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe'den Vaughn seçildi. Tören sonrası açıklamada bulunan Fenerbahçeli oyuncu Tilbe Şenyürek, Şanlıurfalı seyircilere teşekkür ederek, kupanın sahibi oldukları için de büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Fenerbahçeli basketbolcular, günün anısına pota filelerini de almayı ihmal etmedi.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, basketbol, Fenerbahçe, Güncel
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