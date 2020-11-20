Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması - Son Dakika

Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması

20.11.2020 16:12
Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Şampiyon Filtre yönetimi tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetimine kayyum atanmadığı Şahap Yılmaz'ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin olarak bir temsili kayyum atandığı belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Şampiyon Filtre yönetimi tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetimine kayyum atanmadığı Şahap Yılmaz'ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin olarak bir temsili kayyum atandığı belirtildi.

Şampiyon Filtre A.Ş'den yapılan açıklamada, 1985 yılında İskenderun'da temeli atılan Şampiyon Filtre'nin, 35 yıldır ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı. Şirketin kurucu ortağı Şahap Yılmaz'ın, ağır hastalığı sebebiyle görev ve sorumluluklarını yerine getiremediği ifade edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, İskenderun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/35 esassayılı dosyası ile Şahap Yılmaz'ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin olarak bir temsil kayyumu atanmıştır. Bu durum, bazı basın organlarınca yansıtıldığı üzere, hiçbir şekilde yönetime kayyum atanmasına ilişkin olmayıp, sadece Şahap Yılmaz'ın hisselerinin temsil edilmesine yönelik bir kanuni temsilci atanmasına ilişkindir. Söz konusu kanuni temsilci ataması şirketimizce de olumlu karşılanmış olup, şirketin günlük faaliyetlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak bir gelişmedir. Özetle; şirketimize hiçbir surette kayyum atanması söz konusu değildir. Çeşitli basın kuruluşlarında işbu konuda "Şampiyon Filtre'ye kayyum atandı" ve "Şirketine kayyum isteyen iş adamı" şeklinde yapılan asılsız haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını, işbu asılsız haberlere kaynak niteliğinde yanıltıcı demeçler veren Selahattin Yılmaz'a karşı her türlü yasal yola başvurulacaktır. Diğer yandan, Selahattin Yılmaz'ın hali hazırda şirketimize yönelik eylemlerine karşı kendisi hakkında haksız rekabet, güveni kötüye kullanma suçlarına ilişkin olarak suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca kendisine karşı haksız rekabet ve tazminat/ sorumluluk konulu hukuk davaları da açılmıştır. Halen şirketimizin yüzde 3 hissedarı olan ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi sıfatını taşıyan Selahattin Yılmaz'ın bu tip yanıltıcı ve aldatıcı haberler ile gerçek niyetinin kendisine karşı yürütülen hukuki süreçleri örtbas etmek olduğu tüm kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. Bu vesileyle, Şampiyon Filtre A.Ş. mevcut yönetimi ve kadrosu kurucumuz Şahap Yılmaz'ın değerleri doğrultusunda dün olduğu gibi, bugün ve yarın da aynı profesyonel vizyon ve ahlak ile faaliyetlerine eksiksiz şekilde devam edecek olup yapılan asılsız haberlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini değerli kamuoyunun dikkatine sunarız" denildi. - HATAY

Kayyum Atandı, İskenderun, Şampiyon, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi         
15:53
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi         
15:39
İBB'den toplu ulaşımda İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak         
15:27
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 17:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei