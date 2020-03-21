Şampiyon fitness sporcusu Merve Yıldırım'ın hedefi uluslararası başarı - AYDIN - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyon fitness sporcusu Merve Yıldırım'ın hedefi uluslararası başarı - AYDIN - Son Dakika Spor

Şampiyon fitness sporcusu Merve Yıldırım'ın hedefi uluslararası başarı - AYDIN

6 saat önce

İlk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 23 yaşındaki Merve Yıldırım, başarısını milli forma altında da sürdürmeyi hedefliyor.

İlk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 23 yaşındaki Merve Yıldırım, başarısını milli forma altında da sürdürmeyi hedefliyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Merve Yıldırım, ilk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi.

Merve Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da ana sınıfı öğretmeninin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı cimnastikte bölgesel yarışmalarda çeşitli başarılar elde ettiğini söyledi.

Üniversite döneminde profesyonel olarak cimnastiğe devam ettiğini ve bu alanda ilkokul çağındaki öğrencilere antrenörlük yaptığını aktaran Merve Yıldırım, geçen yıl Aydın'da cimnastik kursu açtığını kaydetti.

Antrenörlük yaptığı dönemde fitness ile ilgilenmeye başladığını belirten Merve Yıldırım, "Cimnastikçi olduğum için genellikle kendi vücut ağırlığımla çalışıyorum. Çünkü iki ayda kas kütlesi elde etmek çok zor. Yarışma için iki ayımı ayırdım. Kendimi hazır hissettikten sonra yarışmaya katıldım. İlk kez girdiğim bir yarışmaydı ve benim için tarif edilemez bir duygu." ifadelerini kullandı.

Sporun kendisi için yaşam biçimi olduğuna işaret eden Merve Yıldırım, özellikle küçük çocuklarla ilgilendiği için kendini daha mutlu hissettiğini dile getirdi.

En büyük destekçisinin babası olduğunu vurgulayan Merve Yıldırım, "Bu konuda çok azimliyim. Bir şeyi istersem onu elde ederim. Sporu sadece sağlık için yapmalıyım hissi oluyor ama hayatım boyunca milli formayı giyip Avrupa ve dünya şampiyonalarında olmak istedim. Bunun için geçmem gereken bir ön eleme vardı ve onu geçtim. Milli forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyon fitness sporcusu Merve Yıldırım'ın hedefi uluslararası başarı - AYDIN

Yıldırım, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:19 Kaynak: AA

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