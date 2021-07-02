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Şampiyon futbolcudan övgü, "Başarılarımı Ereğli Belediyespor'a borçluyum" - Son Dakika

Şampiyon futbolcudan övgü, "Başarılarımı Ereğli Belediyespor'a borçluyum"

02.07.2021 11:18
Şampiyon futbolcudan övgü,

Futbola 9 yaşında Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımında başlayan ve bu sezon Beşiktaş ile şampiyonluk elde eden Berna Yeniçeri Başkan Posbıyık'ı ziyaret ederek milli takım forması hediye etti.

Futbola 9 yaşında Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımında başlayan ve bu sezon Beşiktaş ile şampiyonluk elde eden Berna Yeniçeri Başkan Posbıyık'ı ziyaret ederek milli takım forması hediye etti.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımında futbola başlayan Berna Yeniçeri Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek milli takım forması hediye etti.

Bu sezon oynanan Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş forması ile lig şampiyonluğu elde eden ve Şampiyonlar Liginde forma giyecek olan Berna Yeniçeri ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Futbola 8-9 yaşlarında Ereğli Belediyespor'da başladım. Kadın futboluna siz öncülük ettiniz, bize hep destek oldunuz. Ben bugün beden eğitimi öğretmeni olduysam, milli takımda futbol oynuyorsam, kulübümle başarılar elde ediyorsam bunların hepsini Ereğli Belediyespor'da futbola başlamama borçluyum. Sizin desteğinizi hep arkamızda hissettik. Ereğli Belediyespor'da ve kadın futbol camiasında özel bir yeriniz var. Ailemin de desteğini hep arkamda hissettim. Teşekkür ediyorum."

Posbıyık, "Kızlarımızın başarılarıyla gurur duyuyorum"

Ziyaretten son derece mutlu olduğunu belirten Başkan Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediyespor kadın futbol takımından yetişen futbolcuların elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını belirtti. Başkan Posbıyık açıklamasında, "Sizlerin gerek milli takımda gerekse kulüplerinizde elde ettiğiniz başarılarla gurur duyuyorum. Şalvarspor - Alyazmalıspor gösteri maçı ile 2005 yılında bu işi biz başlattık. Türkiye'de kadın futboluna altyapımızla, kulübümüzle öncülük ettik. Çok iyi hatırlıyorum o dönemlerde köylerden kızları takım için toplarken, anneler babalar bana güvendiği için kızlarını bize teslim ettiler. 'Bana güvenin' derdim ailelere 'kızlarımızın istikbali açılacak sosyalleşecekler' diye kadın futboluna çok önem veriyorum. O tarihten bu yana onlarca kızımız beden eğitimi öğretmeni oldu, milli takımda futbol oynadı. Başka takımlara transfer olarak maddi kazanç sağladı. Geçtiğimiz 5 yılda kadın futbolunu darmadağın etmişler, prestiji zedelenmiş. Bazı transferler yapıp kadın futboluna da ağırlık vereceğiz. Kulübümüzden yetişen bütün kızlarımız benim kızım gibi. Sizi takip ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Sizlere bundan sonra da başarılar diliyorum. Şimdi açtığımız futbol okuluna kızların ilgisini görünce memnun oluyorum." Dedi.

Ziyarette, Berna Yeniçeri'nin Babası Mehmet Yeniçeri, Belediye Meclis Üyesi, Kdz. Ereğli Belediyespor As Başkanı Sertan Kuzu ile Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol - Altyapılar Sorumlusu Muhammet Ali Ateş de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Şampiyon futbolcudan övgü, Başarılarımı Ereğli Belediyespor'a borçluyum
Şampiyon futbolcudan övgü, Başarılarımı Ereğli Belediyespor'a borçluyum
Şampiyon futbolcudan övgü, Başarılarımı Ereğli Belediyespor'a borçluyum
Şampiyon futbolcudan övgü, Başarılarımı Ereğli Belediyespor'a borçluyum

Ereğli Belediyespor, Ereğli, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon futbolcudan övgü, 'Başarılarımı Ereğli Belediyespor'a borçluyum' - Son Dakika Spor


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