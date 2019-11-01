Son Dakika Haberleri: Şampiyon Galatasaray Erkek Voleybol Takımı statta
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Şampiyon Galatasaray Erkek Voleybol Takımı statta

7 saat önce

Fenerbahçe'yi mağlup ederek Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kupa ile tribünleri turladı.

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Voleybolcular ve teknik ekip, Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde tribünleri dolaştı. Sarı-kırmızılılar, saha kenarından kupa ile stadı turladı.

Taraftarlar da şampiyon voleybolculara tezahüratlarda bulundu. Öte yandan final müsabakasının görüntüleri de barkovizyondan gösterildi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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