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Şampiyon Galatasaray sahaya iniyor

1 saat önce

Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Ligi şampiyon olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da alan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor.

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Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Ligi şampiyon olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da alan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. 14 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak olan sarı-kırmızılılar, 17-23 Temmuz arası Avusturya'da kamp yapacak. Şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Sarı-kırmızılılarda ilk iki gün sağlık kontrolleri ile geçileceği açıklanırken, takım 14 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra iki gün izin yapacak olan Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmalarını kapsamında 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına gidecek ve 1 hafta kamp yapacak. Aslan, 23 Temmuz'da da Türkiye'ye dönüş yapacak. Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacağı açıklandı. Bu sezon yaz transfer döneminde hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor'a imza attırarak yeni oyuncularını kamp dönemine yetiştirdi.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
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