Şampiyon Galatasaray Sivas'ta
7 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti. Otel önünde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:55 Kaynak: İHA
(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)
Başakşehir'in Yeni Transferi Aziz Behich, Alanyaspor Maçını Tribünden İzledi!
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı
Abdullah Avcı: Öncelikle Kulübümle Görüşeceğim