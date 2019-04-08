Şampiyon Galibiyetle Başladı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı, yeni sezona galibiyetle başladı. Sezonun açılış maçında Bursa Yıldırım Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler futbol takımı, yeni sezonda da şampiyonluğun adayı oldu.



Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı, deplasmanlı Süper 1. Ligi'nde 2018-2020 futbol sezonuna galibiyetle başladı. Sezonun açılış maçında Bursa Yıldırım Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Çankaya Belediyesi yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.



Deplasmanlı Süper 1. Ligi'nin kurulduğu 2013 yılından bu yana şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler futbol takımı, belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda oynanan maçta üstün bir oyun ortaya koyarken ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmanın galibi oldu.



Yeniden Deplasmanlı Süper 1. Ligi'ne yükselen Bursa Yıldırım Belediyespor'u yenen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler futbol takımına galibiyeti getiren golleri, Emrah Öcal (2) ve Kahraman Kurbetoğlu'ndan geldi.



Çankaya Belediyesi'nin yanı sıra 7 takımın mücadele ettiği ligde hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu belirten Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayıdan, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. - ANKARA

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