Şampiyon güreşçi Süleyman Karadeniz'in evinde altın madalya gururu - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyon güreşçi Süleyman Karadeniz'in evinde altın madalya gururu - Son Dakika Spor

Şampiyon güreşçi Süleyman Karadeniz'in evinde altın madalya gururu

7 saat önce

İTALYA'da düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemize şampiyonadaki tek altınını getiren milli sporcu Süleyman Karadeniz'in memleketi Denizli'nin Çivril ilçesindeki evinde sevinç ve gurur yaşanıyor.

Şampiyon güreşçi Süleyman Karadeniz'in evinde altın madalya gururu, System.String[]

İTALYA'da düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemize şampiyonadaki tek altınını getiren milli sporcu Süleyman Karadeniz'in memleketi Denizli'nin Çivril ilçesindeki evinde sevinç ve gurur yaşanıyor. Türk bayrağını göndere çektiren Karadeniz'in annesi Döndü Karadeniz, "Küçükken, 'Gitme oğlum güreş zor' dedim. 'Anne böyle söyleme, ben güreşi seviyorum' dedi. Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı" açıklamasını yaptı.

Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 92 kilogramda mücadele eden milli sporcu Süleyman Karadeniz, final müsabakasında İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye, milli sporcunun başarısıyla organizasyondaki tek altınını aldı. Süleyman Karadeniz'in elde ettiği başarı, Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan evinde de sevinç yarattı. Oğullarının rakibini finalde mağlup ettiği karşılaşmayı televizyondan takip eden aile, gelen şampiyonluğun ardından gurur yaşadı. Anne Döndü Karadeniz, oğlunun 12 yaşından beri güreş sporuyla uğraştığını, çok çalışarak azimle bu noktalara geldiğini belirtti. Oğlunun Avrupa şampiyonu olmasını gururla izlediğini belirten 3 çocuk annesi Karadeniz, "Müsabaka sırasında öyle bir heyecanlandım ki. Durduğum yerde duramadım. Onun için bildiğim tüm duaları okudum. Şampiyon olmasının ardından hem ağladım, hem sevindim. Mutluluktan çok gözyaşı döktüm. Final öncesi 3 güreşçiyi mağlup ettikten sonra oğlum finalde de galip geldi. Oğlum tüm Türkiye'yi gururlandırdığı için çok sevinçliyim. Sevinçten bana verdiği eşofmanı üzerimden çıkaramıyorum" dedi.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTU

Oğlunun çok çalışkan bir sporcu olduğunu dile getiren anne Döndü Karadeniz, "Küçükken, 'Gitme oğlum güreş zor' dedim. 'Anne böyle söyleme, ben güreşi seviyorum' dedi. Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı. İnşallah başarılarının devamı gelir" diye konuştu. Dede Ali Karadeniz, torunun başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Final maçını dün akşam televizyondan heyecanla izledik. Yerimizde duramadık. Hiç gözümden yaş çıkmazdı, gururdan ağladım. Torunum rakibini yendikten sonra bayrağı üzerine atıp minderde dolaşınca çok mutlu olduk. Çok gururlandık" şeklinde konuştu.

Babaanne Dudu Karadeniz ise torunun bu spora başladıktan sonra çok emek verdiğini belirterek, Süleyman'ım Avrupa şampiyonu oldu ve bizi sevindirdi. Mutluluktan hepimiz gözyaşı döktük. Bu başarı için çok çalıştıö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Süleyman Karadeniz'in evinden detay görüntü

Anne Döndü Karadeniz'den detay görüntü

Karadeniz Ailesi'nden detay görüntüler

Süleyman Karadeniz'in madalyalarından detaylar

Anne Döndü Karadeniz ile röportaj

Dede Ali Karadeniz ile röportaj

Babaanne Dudu Karadeniz ile röportaj

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Karadeniz, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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