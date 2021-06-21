Şampiyon güreşçi Taha Akgül'den 'futbol' sitemi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 1 ay kalmasına rağmen tek gündemin futbol olmasına sitem etti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3 yenilgi ile veda eden A Milli Takım için Twitter'da açılan hashtag'i etiketleyerek bir mesaj paylaştı. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Akgül, paylaşımında, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 ay kaldığını hatırlatarak, "Bizimi sizini mi var bu işin? Bütün sporcular bizim, bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kadromuz var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen herkese!" ifadelerini kullandı.