Şampiyon güreşçilerden Edremit Kaymakamı Sırmalı'ya ziyaret

Dünya, Avrupa ve Akdeniz Olimpiyat Oyunları şampiyonu güreşçiler, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı ziyaret etti.

Dünya, Avrupa ve Akdeniz Olimpiyat Oyunları şampiyonu Arslan Seyhanlı, İşitme Engelliler (Deafling) Dünya Şampiyonu ve Avrupa ikincisi Oğuz Dönder ile Dünya Şampiyonu Milli Antrenör Fevzi Çakmar'ın ziyaretinde, ilçede yapılacak spor müsabakaları ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sporcuların, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek gösterdikleri başarılardan dolayı gurur duyduğunu belirten Sırmalı, "İlçemizde özellikle güreş branşına duyulan ilgi bizleri gururlandırıyor. Özellikle güreş gibi sevilen bir branşta öğrenciler kurs görüyor. Umuyorum ki şampiyonluk kazanacak sporcular sizlerin ellerinden yetişecek. Bundan sonra da kaymakamlık olarak her zaman destek olacağız." dedi.

Ziyarette, Edremit Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, 1966 Edremit Spor Kulübü Güreş Takımı Koordinatörü Metin Ölmez, Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mehmet Çakır hazır bulundu.