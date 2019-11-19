Son Dakika Haberleri: Şampiyon güreşçilerden Edremit Kaymakamı Sırmalı'ya ziyaret
Son Dakika Spor Şampiyon güreşçilerden Edremit Kaymakamı Sırmalı'ya ziyaret - Son Dakika Spor

Şampiyon güreşçilerden Edremit Kaymakamı Sırmalı'ya ziyaret

6 saat önce

Dünya, Avrupa ve Akdeniz Olimpiyat Oyunları şampiyonu güreşçiler, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı ziyaret etti.

Şampiyon güreşçilerden Edremit Kaymakamı Sırmalı'ya ziyaret, System.String[]

Dünya, Avrupa ve Akdeniz Olimpiyat Oyunları şampiyonu güreşçiler, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı ziyaret etti.

Dünya, Avrupa ve Akdeniz Olimpiyat Oyunları şampiyonu Arslan Seyhanlı, İşitme Engelliler (Deafling) Dünya Şampiyonu ve Avrupa ikincisi Oğuz Dönder ile Dünya Şampiyonu Milli Antrenör Fevzi Çakmar'ın ziyaretinde, ilçede yapılacak spor müsabakaları ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sporcuların, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek gösterdikleri başarılardan dolayı gurur duyduğunu belirten Sırmalı, "İlçemizde özellikle güreş branşına duyulan ilgi bizleri gururlandırıyor. Özellikle güreş gibi sevilen bir branşta öğrenciler kurs görüyor. Umuyorum ki şampiyonluk kazanacak sporcular sizlerin ellerinden yetişecek. Bundan sonra da kaymakamlık olarak her zaman destek olacağız." dedi.

Ziyarette, Edremit Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, 1966 Edremit Spor Kulübü Güreş Takımı Koordinatörü Metin Ölmez, Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mehmet Çakır hazır bulundu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


EURO 2020'yi kazanan 69 milyon euroyu kasasına koyacak
Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:44:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon güreşçilerden Edremit Kaymakamı Sırmalı'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]