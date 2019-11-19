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Şampiyon güreşçilerden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret

7 saat önce

Dünya Avrupa şampiyonu güreşçiler Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı' yı ziyaret etti.

Şampiyon güreşçilerden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret, System.String[]

Dünya Avrupa şampiyonu güreşçiler Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı' yı ziyaret etti.


Edremit'te yapılacak spor müsabakaları ve planlanan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunan ziyarette açıklama yapan Kaymakam Sırmalı "Ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek göstermiş olduğunuz başarılarla ülkemizi madalya ile taçlandırmanızdan dolayı gurur duyduğumu ifade etmek isterim. İlçemizde özellikle güreş branşına duyulan ilgi bizleri gururlandırıyor. Özellikle Sayın Valimiz Ersin Yazıcının öncülüğünde yürütülen Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamında Edremit ilçemizde spor alanında özellikle güreş gibi sevilen bir branşta öğrenciler kurs görüyor. Umuyorum ki şampiyonluk kazanacak sporcular sizlerin ellerinden yetişecek. Bundan sonra da Kaymakamlık olarak her zaman yaptığınız çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz". dedi.


Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge'nin eşlik ettiği ziyarette Dünya, Avrupa ve Akdeniz olimpiyat oyunları şampiyonu Arslan Seyhanlı, Deafling (işitme engelliler) Dünya şampiyonu Avrupa ikincisi Edremit Avcılar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Dönder, Dünya Şampiyonu Milli Antrenör Fevzi Çakmar, 1966 Edremit Spor Kulübü Güreş Takımı Koordinatörü Metin Ölmez, Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mehmet Çakır katıldı. - BALIKESİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
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