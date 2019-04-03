Son Dakika Haberleri: Şampiyon Halk Oyunları Ekibinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ziyaret

Şampiyon Halk Oyunları Ekibinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ziyaret

2 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Düzenlemesiz Yıldızlar Kategorisi'nde bölge birincisi olarak Erzurum'u 13 Nisan tarihinde Denizli'de düzenlenecek Halk Oyunları Türkiye Finalinde temsil etmeye hak kazanan Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi öğrencilerini makamında kabul etti.

Şampiyon Halk Oyunları Ekibinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ziyaret, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Düzenlemesiz Yıldızlar Kategorisi'nde bölge birincisi olarak Erzurum'u 13 Nisan tarihinde Denizli'de düzenlenecek Halk Oyunları Türkiye Finalinde temsil etmeye hak kazanan Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi öğrencilerini makamında kabul etti.

Okul Sporları Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası Düzenlemesiz Yıldızlar Kategorisinde 2015/2016 eğitim-öğretim yılı Türkiye 1.si, 2016/2017 eğitim-öğretim yılı Türkiye 3.sü, 2017/2018 eğitim-öğretim yılı Türkiye 2.si olarak Erzurum'u son 3 yıldır başarıyla temsil eden Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi bu yıl da bölge birincisi olarak Türkiye finalinde Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı.

Denizli'de düzenlenecek Türkiye Finali öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz okul müdürü, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencileri makamında kabul ederek tebriklerini iletti, hediyelerini takdim etti ve final yarışması için başarılar diledi.

Salih Kaygusuz öğrencilerin bu başarısının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, konuyla ilgili olarak şu sözlere yer verdi:

"Erzurum 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirlediğimiz en temel hedeflerden biri 'Okullarımızda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması.' Bu kapsamda Valimiz Okay Memiş'in talimatları doğrultusunda Erzurum kültürünün en önemli ögelerinden biri olan halk oyunlarının yaşatılması için tüm okullarımızda halk oyunları ekipleri kurduk, kurslarımızı açtık. Erzurum Barı olarak adlandırdığımız ilimize özgü halk oyunları, kıyafetinden, figürlerine kadar geleneksel kültürümüzü yansıtan mirasımızdır. Okullarımızda öğrencilere verdiğimiz kurslarla ve oluşturduğumuz ekiplerle bu mirasımızı geleceğe taşıyacağız hem de ulusal ve uluslararası yarışmalarla tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Bu nedenle yarıştıkları kategoride yıllardır derece kazanan Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu öğrencilerimizin bu başarısı tüm okullarımız için örnek teşkil etmelidir. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:18 Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Erzurum, Yaşam
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