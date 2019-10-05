Son Dakika Haberleri: Şampiyon halterci Şaziye Erdoğan'in ismi caddeye verildi
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Şampiyon halterci Şaziye Erdoğan'in ismi caddeye verildi

18 dakika önce

Tayland'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan'ın ismi, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesi'ndeki bir caddeye verildi.

Şampiyon halterci Şaziye Erdoğan'in ismi caddeye verildi, System.String[]

Tayland'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan'ın ismi, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesi'ndeki bir caddeye verildi.

Çayıralan Belediye Belediye Başkanı Ömer Codar, yaptığı açıklamada, milli halterci Şaziye Erdoğan'ın Çayıralanlı olduğunu ve Ankara'da yaşadığını anımsattı.

Şampiyon halterciyle gurur duyduklarını dile getiren Codar, "Kendisi burada yaşamamış ama babasının, dedesinin yaşadığı mahalledeki bir caddeye belediye meclis kararıyla ismini verdik. Kararı bütün meclis üyelerimizle aldık, meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Kendisini arayıp tebrik ettik, başarılarının devamını diledik ve şampiyon haltercimizi ilçemize davet ettik." dedi.

Çayıralan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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