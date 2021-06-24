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Şampiyon Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika

Şampiyon Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret

24.06.2021 15:51
Şampiyon Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret, System.String[]

15 ve Yıldızlar Halter Şampiyonasından 1 Altın, 2 Bronz madalya ile dönen Halter sporcuları, Antrenörleri Gökhan Taşcı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

U-15 ve Yıldızlar Halter Şampiyonasından 1 Altın, 2 Bronz madalya ile dönen Halter sporcuları, Antrenörleri Gökhan Taşcı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası 14-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa'da yapıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Spor Salonunda yapılan ve 45 ilden 132 kadın, 218 erkek sporcunun mücadele ettiği şampiyonada U-15 61 kg'da Özbey Çetin Türkiye Şampiyonu, U15 +81 kg'da Zeynep Efe Türkiye Üçüncüsü, U17 +102 kg Samed Mutlu Türkiye Üçüncüsü oldu.

Şampiyona dönüşü sporcuları makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, başarılı sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Şampiyon Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret
Şampiyon Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret

Bronz Madalya, Ali İhsan Su, Halter, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Haltercilerden Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika Spor


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