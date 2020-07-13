Şampiyon Hatayspor kente giriş yaptı
Erzin ilçesinden Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.
Erzin ilçesinden Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.
Şampiyon Hatayspor, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Belen istikametinden gelen taraftarların eşliğinde şehirde ilerleyişini sürdürüyor
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 01:35
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