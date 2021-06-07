Namağlup Şampiyon Hentbolcular 1. Lig'e Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in spora ve sporcuya verdiği tam destek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (GSK) birçok branşta elde ettiği başarılarla taçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, 2020-2021 sezonunda 2. Lig B grubunda oynadıkları 6 maçta da galip gelerek namağlup şampiyonluğu göğüsledi. Mersin'de hentbol branşında 12 yıl aradan sonra gösterilen bu büyük başarı ile GSK Kadın Hentbol Takımı 1. Lig'e yükseldi. Şampiyonluğun heyecanını taşıyan kadın sporcular, vakit kaybetmeden 1. Lig şampiyonluğu hedefi ile antrenmanlara başladı.

Büyükşehir'in spora verdiği tam destek 12 yıl aradan sonra şampiyonluk getirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, çeşitli branşlarda şampiyonluk kupasını kaldırarak başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı'nın namağlup şampiyonluğu Mersinliler'e büyük sevinç yaşattı. Başarılı ekip; Mersin Karaman Minik, İzmir Gençlik, İzmir Bornova Belediye, Konya Hoca Ahmet Yesevi, İstanbul Defne On Otomasyon ve Samsun Gençlik ve Spor Kulübü ile oynadığı maçlarda 12 puanla namağlup şampiyonluk elde etti. 12 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun ardından takım, 1. Lig'e yükseldi.

"Bu yolda yeniyiz ama herkesten güçlüyüz"

Takıma 3 yıldır kaptanlık yapan ve 2. Lig'de attığı 45 golle ligin '2. Gol Kraliçesi' olan Yaren İpek, "İlk şampiyonluğumuz" vurgusunun ardından cümlelerine şöyle devam etti:

"12 yıl sonra Mersin'e gelen başarılı bir şampiyonluk elde ettik. 1. Lig'deyiz ve 1. Lig'de olmaktan çok gurur duyuyoruz. 45 gol atarak ligin '2. Gol Kraliçesi' oldum. Bunun için de kendimle ayrı gurur duyuyorum. Saha dışında olsun, saha içinde olsun çok güzel bir takım olduk. Bu yüzden takım arkadaşlarım ve ben gurur duyuyoruz. Biz bu yolda yeniyiz ama güçlüyüz. 1. Lig'de daha emin adımlarla daha iyi ve güzel işler yapmak için daha çok çalışacağız. Bize iyi ile kötüyü ayırt ettiren, her koşulda yanımızda olan, gece-gündüz çalışan hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bizlere desteklerini sağlayan Sayın Belediye Başkanım Vahap Seçer'e ve Kulüp Başkanım Özgür Timur'a çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi bu yolda yeniyiz ama herkesten güçlüyüz. 1. Lig'de inşallah daha güzel bir şampiyonlukla Mersinimizi gururlandıracağız. "

"2. Lig'den daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz"

Sağ mevki oyun kurucusu Melek Karakeçili, takım olarak kararlılıklarını "Bu yola biz şampiyonluk için çıkmıştık" sözleri ile ifade etti. "12 yıl sonra Mersin'de yeni bir başarıya imza attık" diye konuşan Karakeçili, elde etikleri şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Karakeçili, "1. Lig için şu an çalışmalarımıza başladık ve 2. Lig'den daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yolda çok iyi çalışarak devam edeceğiz. Bize destek veren Sayın Belediye Başkanım Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdiler. Bu desteği boşa çıkarmadığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

"1. Lig'de de iddialı bir takım kurmak için çaba sarf ediyoruz"

Takımın baş antrenörü Ozan Kaya, iyi bir hazırlık süreci ile 2. Lig'i başarılı geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Uyumumuz, kızlarımızın yaş ortalamasının birbirine yakın olmasından dolayı aile ortamında iyi bir başarı elde ettik. Bu sene pandemi nedeniyle az maç yaptık ama zor maçlar gerçekleştirdik. 6'da 6 namağlup şampiyon olduk. Gelecek sene kulübümüzü 1. Lig'de temsil edeceğiz. Bildiğiniz gibi 12 yıl sonra Mersin'de kadın hentbol takımı ilk defa 1. Lig'de mücadele edecek. Güzel bir sonuç oldu bizim için. Biz sonuca ulaşacağımıza inanıyorduk. Zor süreçler yaşadık. Antrenman yapamadığımız oldu, ülkemizi ve dünyayı kavuran pandemiden dolayı. Ama biz iyi hazırlanarak sezonu iyi şekilde tamamladık. Yeni sezon başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Şampiyon olduk ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kulübümüzü daha iyi temsil etmek için daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bu yıl 1. Lig'de de iddialı bir takım kurmak için çaba sarf ediyoruz. O yüzden hazırlıklarımıza erken başladık. "

"1. Lig için hedefimiz yine şampiyonluk"

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Başkanı Özgür Timur, tüm takımların kendi liglerinde başarılar gösterdiğini hatırlatarak, "1. Lig için hedefimiz yine şampiyonluk. Bu şampiyonluk çok iyi bir ekip ile oldu. Ekip başarısı aslında. Takımımız tamamen genç çocuklardan oluşuyor. Hedefimiz alt yapıyı kurmak. Alt yapı olmadan bir kulübün şampiyon olması mümkün değil. Bizim hedefimiz tamamen alt yapıyı güçlendirmek. Öncelikle bu imkanı bize sağladığı için Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm takıma ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 7. 6. 2021 10: 16: 07