Son Dakika Haberleri: Şampiyon Henüz Belli Değil"

Şampiyon Henüz Belli Değil"

1 saat önce

Galatasaray'ın eski yıldızı Ergün Penbe, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Şampiyon Henüz Belli Değil
Galatasaray'ın eski yıldızı Ergün Penbe, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Penbe, Galatasaray'ın 8 puan geride bulunmasına karşın ligde hiçbir şeyin henüz belli olmadığını söyledi. Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Ergün Penbe, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Lotto Şirketler Futbol Ligi'nin 16. sezonunun kura çekimine katılan Ergün Penbe, ligde kalan 10 haftayı değerlendirdi. Başakşehir'in en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunmasına karşın, ligde henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söyleyen Ergün Penbe, "Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu an erken. Önümüzdeki 5 haftada alınacak olan sonuçların ardından tablo netleşir" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Galatasaray, Güncel
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