Şampiyon Hisarcık Belediyespor - Son Dakika
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Şampiyon Hisarcık Belediyespor

6 saat önce

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz-Emet-Hisarcık Grubunda oynanan son maçta ikinci sıradaki Dayınlarspor'u rakip sahada 2-1 yenen Hisarcık Belediyespor şampiyon oldu.

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Kütahya 1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık Grubunda oynanan son maçta ikinci sıradaki Dayınlarspor'u rakip sahada 2-1 yenen Hisarcık Belediyespor şampiyon oldu.


1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık Grubu'nun 25 puanlı lideri Hisarcık Belediyespor, son şampiyonluk maçında 23 puanla 2. sırada bulunan Dayınlarspor'la Gediz'de karşılaştı. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Hisarcık Belediyespor, Halil ve Süleyman Kumdakçı'nın attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek 1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık Grubu'nda 28 puanla şampiyon oldu.


Çoğunluğu genç oyunculardan kurulu bir takımla mücadele ettikleri 1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık gurubunu şampiyon tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Hisarcık Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Çalışkan, " Yaz kış demeden büyük bir mücadele örneği veren genç arkadaşlarımız ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bizleri utandırmadılar. Bu süreçte taraftarlarımız da bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve hep destek oldular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz play of maçlarında ilk üçe girerek Süper Amatöre çıkabilmek" diye konuştu.


Şampiyonluk maçı sonrası yapılan araç konvoyuyla futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar ilçe turu yaptı. Akabinde ise Belediye Hizmet Binası önünde şampiyonluk kutlaması yapıldı. - KÜTAHYA

Hisarcık, Gediz, Emet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:47 Kaynak: İHA
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