Şampiyon hokeycilerden kent protokolüne ziyaret - Son Dakika
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Şampiyon hokeycilerden kent protokolüne ziyaret

13.06.2022 14:05
Şampiyon hokeycilerden kent protokolüne ziyaret

Kırklareli'nden gerçekleştirilen EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu olan Zeugma Spor Kulübü, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Kırklareli'nden gerçekleştirilen EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu olan Zeugma Spor Kulübü, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Vali Gül'ü ziyaret eden sporcular, elde edilen başarı ile ilgili bilgi verdiler.

Şampiyon sporcuları kutlayan Vali Gül, sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kulüp Başkanı Yunus Şahin ve Antrenör Mahmut Yunus Cengiz ziyaretin sonunda Vali Güle takımın sticki hediye edildi.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden heyete başarılar dileyen Şahin, Nizip ilçesinin her alanda olduğu gibi sporda da önde ve öncü olan bir ilçe olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Yunus Şahin ve Antrenör Mahmut Yunus Cengiz de takımın sticki hediye ettiler. ???????

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Kaynak: AA

Fatma Şahin, Kırklareli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şampiyon hokeycilerden kent protokolüne ziyaret - Son Dakika

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